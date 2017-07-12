В Тайшетском районе прочитали письмо, отправленное поколению 2017 года полвека назад

В посёлке Шиткино Тайшетского района вскрыли капсулу с посланием поколению 2017 года, которую 50 лет назад заложили в постамент памятника Зое Космодемьянской. Как сообщает 12 июля 2017 года пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, мероприятие прошло в рамках второго слёта мальчишек «Внуки героев клятву дают», в нём приняла участие вице-спикер ЗС региона Наталья Дикусарова.

Первый слёт мальчишек в Шиткино прошёл в мае 1967 года. Тогда на встречу поколений для разговора о прошлом и будущем собрались ветераны революции, участники Гражданской и Отечественной войн, 800 мальчишек из 20 населённых пунктов Тайшетского района. Вместе с ними на мероприятие пришли более двух тысяч шиткинцев. Именно тогда участники первого слёта решили написать письмо потомкам 2017 года.

Второй слёт мальчишек, организованный администрацией Тайшетского района при активной поддержке Законодательного Собрания региона, вновь объединил сотни людей. В Шиткино приехали школьники из Тайшета, села Бирюса, Юрт, Бузыканово, Бирюсинска, Новотрёмино, Квитка, Талой, Черчета и других населённых пунктов. В слёте приняли участие и те самые мальчишки, которые 50 лет назад замуровывали капсулу.

Как отметила один из вдохновителей мероприятия – депутат областного парламента Наталья Дикусарова, участники первого и второго слётов –люди совершенно разных поколений, но их объединяет любовь к малой Родине, к Тайшетскому району, Иркутской области.

«Наверное, сейчас вы не до конца осознаёте, что происходит. А вот через много лет, когда вернётесь сюда, вы вспомните о сегодняшнем дне. И для вас это будет важным событием, – обратилась Наталья Дикусарова к ребятам, собравшимся на втором слёте. - Хочу пожелать всем добра, мира. А самое главное – давайте держаться вместе и любить нашу Родину».

Честь вскрыть капсулу выпала участнику первого слёта мальчишек Константину Щуревичу и ученику школы №23 в Тайшете Данилу Голованову. Послание-1967 на двух листах содержит подробное описание жизни района в те годы. Например, приводятся такие цифры: «В районе проживает 56300 человек. На территории района дислоцируются 6 леспромхозов, 2 химлесхоза, 4 лесхоза, 2 справные конторы, мебельная фабрика. В 106 общеобразовательных школах района обучается 12116 учащихся».

В письме, адресованном новому поколению из прошлого века, также говорится следующее: «Под девизом «Мы за все в ответе», «Знай свой край и его героев» мы учимся, работаем и живем. Через десятилетия, разделяющие нас, мы протягиваем вам руку дружбы и товарищества».

Продолжая традицию, новое послание в постамент памятника заложили глава Шиткино Владимир Марченко и ученик Шиткинской школы Алексей Козырицкий. В письме потомкам также описана нынешняя картина жизни района в цифрах, акцент сделан на сохранении истории Великой Отечественной войны в памяти юных сибиряков.

«Мы последнее поколение, которое сегодня имеет возможность пообщаться с участниками Великой Отечественной войны. Они еще живут рядом с нами. На сегодняшний день в Тайшетском районе осталось 29 ветеранов, самому «старшему» из которых 96 лет, а младшему 90. В наше время в 2011 году было организовано международное общественное движение «Бессмертный полк», участники которого ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов и сел с фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В 2015 году к этому движению присоединился Тайшетский район, и с каждым годом участников этой акции становится все больше! Дорогие потомки, а ведь именно Вам предстоит встретить 100-летний юбилей Победы! Интересно, какой он будет, этот победный 2045 год?! Просим вас, не теряйте память о Великом подвиге русского народа. Любите свою Родину, приумножайте историю Тайшетского района, растите детей патриотами своей Отчизны! Храните в годах добро, правду, совесть!», – говорится в послании 2017 года.