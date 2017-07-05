В Тайшетском районе нашли тело девушки, утонувшей пять дней назад

В Тайшетском районе нашли тело 17-летней девушки, которая утонула пять дней назад. Как 5 июля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудника Северо-Западного поисково-спасательного отряда о том, что в реке Бирюса в районе деревни Иванов Мыс (100 км от Тайшета) обнаружено тело 17-летней девушки, которая числилась пропавшей без вести с 29 июня. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней следственным отделом по Тайшету СУ СКР по Иркутской области была начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи установили, что пять дней назад несовершеннолетняя вместе со своими братом и сестрой купалась на реке Бирюса в поселке Шиткино Тайшетского района (80 км от Тайшета). В какой-то момент потерпевшая не справилась с течением реки и начала тонуть. 4 июля спасателям удалось найти тело девушки без видимых следов насилия.

В настоящее время тело потерпевшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото из архива "Байкал Инфо".