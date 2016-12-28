В Тайшетском районе была открыта ледовая переправа на реке Бирюса

В Тайшетском районе была введена в эксплуатацию ледовая переправа на реке Бирюсе «Ст. Акульшет – Коновалово» грузоподъемностью 23 тонны. Как 28 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, всего в регионе открыто 17 ледовых дорог из запланированных 50. Кроме того, действуют четыре пеших ледовых перехода в Киренском районе через реку Лену (Киренск-Мельничный, Киренск-Пролетарский), в Тайшетском районе через реку Чуна в районе урочища Шульген на территории Полинчетского муниципального образования и в Тулунском районе через реку Ия в районе поселка Октябрьский-1. Муниципальными образованиями определено 41 место массового выхода людей на лёд для подледного лова рыбы.

В связи с активным ледообразованием на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области размещены карты рисков на наиболее популярных водоемах региона с указанием толщины льда, а также действующие ледовые переправы. Информация обновляется еженедельно.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.