В Тайшетском районе будут судить мужчину, жестоко убившего котенка при детях

Источник: Байкал Инфо
04/10/2017 - 15:16

В Тайшетском районе будут судить мужчину, который в присутствии детей жестоко убил котенка. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено с применением садистских методов, в присутствии малолетних).

Во время предварительного расследования установлено, что 23 июля мужчина, находясь в жилом микрорайоне «Новый» Бирюсинска, в присутствии детей жестоко, с применением садистских методов убил семимесячного котенка. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизе у обвиняемого имеются признаки социализированного расстройства поведения, но они не лишают его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, и не влекут невменяемости обвиняемого.

Мужчина вину в совершении инкриминируемого ему преступлении не признал, от дачи показаний отказался, однако органы предварительного расследования собрали комплекс достаточных доказательств виновности, поэтому уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Криминал, Суды, Бирюсинск, Тайшетский район
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