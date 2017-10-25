В Тайшете следователи проверяют факт смерти 25-летнего мужчины в гаражном кооперативе

Источник: Байкал Инфо
25/10/2017 - 16:00

Начата доследственная проверка по факту смерти в Тайшете 25-летнего мужчины, на которого обрушилась гаражная бетонная плита в заброшенном кооперативе по улице Чкалова. Об этом 25 октября 2017 года сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Иркутской области

Накануне отец с сыном без определенного места жительства попытались отсоединить металлическую балку неэксплуатируемого гаража, чтобы сдать металл в пункт приема. Рельсовидная балка являлась соединительным элементом потолочного перекрытия гаража. В результате бетонная плита обрушилась. Молодой человек скончался на месте. Отец во время падения оказался в автомобильной яме, что спасло ему жизнь.

 

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Тайшет
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