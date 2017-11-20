В Тайшете подростка спасли со скользкой крыши пятиэтажки

Операцию по спасению 15-летнего подростка с края крыши пятиэтажного дома в микрорайоне «Новый» провели около полудня 19 ноября 2017 года в Тайшете спасатели, полицейские, медики, работники администрации и прохожие. Как сообщает 20 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, о том, что на крыше многоэтажки находится подросток, в полицию сообщил местный житель. На место незамедлительно выехали правоохранители и спасатели с механической лестницей, тентом, спасательными ремнями и тросами. Старший лейтенант внутренней службы, психолог отдела МВД России по Тайшетскому району Евгения Ротарь и гражданский психолог Елена Тигунова проползли по скользкой крыше к подростку и уговорили его не совершать необдуманных поступков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, одновременно с этим внизу пожарные, полицейские, спасатели и прохожие растянули тент площадью 40 кв.м. Работники администрации обеспечили подвоз к дому картонных коробок и батута, который предоставили частные предприниматели города. Сотрудники МЧС и спасотряда по чердачным помещениям поднялись на крышу и при помощи специальных ремней, прикрепленных к ограждению, продвигались по направлению к молодому человеку.

«Продвигаться по наклонной поверхности спасатели могли только лежа или на коленях. Парень находился за ограждением всего в 20 сантиметрах от края, - рассказал начальник Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Козодой. – На крыше было сыро после недавней оттепели и очень скользко, к тому же порывистый ветер осложнял работу спасателей».

После переговоров с психологами подросток перелез обратно через парапет на крыше. Спасателям удалось подойти к подростку, закрепить на нем страховочный ремень, довести до входа в чердачное помещение и безопасно покинуть крышу. Молодого человека передали врачам скорой медицинской помощи и родственникам.

Фото пресс-служб ГУ МВД и ГУ МЧС России по Иркутской области.