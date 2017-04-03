В Тайшете мужчина ограбил павильон «Миллион роз», чтобы уехать в Москву

Источник: Байкал Инфо
03/04/2017 - 17:45

В Тайшете осудят К. Александрова, обвиняемого в разбойном нападении на продавца павильона «Миллион роз» в районе городского железнодорожного вокзала. Как сообщает 31 марта  2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ноябре 2016 года обвиняемый ранил ножом продавца торгового павильона и похитил оттуда более 45 тыс. рублей. Установлено, что обвиняемый живет в Москве, а в Тайшет незадолго до совершения преступления приехал к родственникам. Деньги ему понадобились на проезд к месту жительства.

После совершения преступления Александров предпринял все возможные меры, чтобы запутать следы - на попутной машине добрался до ст. Решоты Красноярского края, где купил железнодорожный билет до Красноярска, а затем до Новосибирска, где и был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело в отношении него направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта Иркутского областного суда.

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Криминал, Тайшет
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