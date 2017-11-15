В Тайшете драка пьяных бомжей закончилась смертью одного из них

В Тайшете во время пьяной ссоры 29-летний мужчина убил бомжа. Как 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Тело потерпевшего обнаружили у одного из домов по улице Старобазарная.

По версии следствия, 13 ноября около теплотрассы между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. 48-летний мужчина оскорбил 29-летнего собутыльника, из чего молодой мужчина набросился на обидчика и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина без определённого места жительства, ранее судимый за преступления против общественной безопасности и имущественные преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото из архива "Байкал Инфо".