В Тайшет привезут новинки театра и кино в рамках проекта «РУСАЛ фестивAL»

В семи малых городах и поселках России с 9 сентября по 15 октября 2017 года проведет фестиваль российского кино компания РУСАЛ. Как 12 сентября сообщила пресс-служба компании, мероприятие проводится в рамках масштабного социально-культурного проекта «РУСАЛ фестивAL». Его цель – знакомство жителей регионов с лучшими работами современного российского кинематографа, формирование интереса к культуре и искусству у жителей малых городов. На реализацию проекта компания выделила более 11 млн рублей.

География проекта «РУСАЛ фестивAL #Кино» включает в себя Бокситогорск (Ленинградская область), Надвоицы (Республика Карелия), Кандалакшу (Мурманская область), Краснотурьинск и Североуральск (Свердловская область), Тайшет (Иркутская область) и Таежный (Красноярский край). Для названных населенных пунктов кинофестиваль имеет особую социальную значимость, так как они удалены от региональных центров и большинство не имеет кинотеатров.

В этом году программа «РУСАЛ фестивАL #Кино» расширена до двух дней проведения в каждом из городов и поселков. В первый день будут представлены новинки отечественного кинематографа, во второй – киноверсии спектаклей-лауреатов премии «Золотая Маска». Программа кинопоказов включает художественные фильмы «Время первых», «Коллектор», «Хороший мальчик», «Нелюбовь», «Ледокол», «Притяжение», «Кухня. Последняя битва», а также мультфильмы «Три богатыря и морской царь», «Мульт в кино». По опыту прошлого года самыми востребованными оказались детские сеансы, поэтому программа фестиваля дополнена показом иностранных мультфильмов «Трио в перьях» и «Гадкий Я 3».

Во второй день «РУСАЛ фестивАL #Кино» будут представлены киноверсии спектаклей – лауреатов премии «Золотая Маска». Среди них «Гроза» Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова и «Война и мир. Начало романа» театра «Мастерская П.Н. Фоменко», а также балета «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Киноверсии спектаклей будут впервые показаны в малых городах России.

В торжественном открытии «РУСАЛ фестивAL #Кино» в Бокситогорске примет участие известный актер театра и кино, обладатель приза кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль Александр Паль. Он проведет творческую встречу с жителями города, примет участие в фото- и автограф-сессиях. В Кандалакше гостем фестиваля станет актер Сергей Епишев, известный по фильму «Кухня».

Также участников фестиваля ждет культурно-развлекательная программа, посвященная слиянию двух направлений искусства – театра и кино. Гости смогут принять участие в творческих мастерских, мастер-классах по актерскому искусству, аквагриму, росписи театральных масок. Будет работать тематическая фотозона, пройдут конкурсы и викторины.

««РУСАЛ фестивАL #Кино» уже стал традицией для малых городов присутствия компании. В этом году мы решили объединить два самых родственных вида искусства – кино и театр. И не только показать киноновинки, но и привнести атмосферу театра в кинозалы. При этом фестиваль по традиции будет проходить в формате семейного праздника, в котором могут принять участие горожане всех возрастов», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Вход на кинофестиваль свободный для всех желающих. Билеты на сеансы распространяются в социальных и образовательных учреждениях, а также среди сотрудников предприятий компании. Часть билетов будет разыграна в СМИ и социальных сетях.

Фото пресс-службы РУСАЛа.