В Тальцах молодожёны получат свидетельства о браке от губернатора Приангарья

Шесть молодожёнов получат свидетельства о регистрации брака от губернатора Иркутской области Сергея Левченко и руководителя службы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Иркутской области Олега Власенко 8 июля 2017 года в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутском районе в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщила «Байкал Инфо» маркетолог музея Лариса Караулова. После торжественной церемонии ансамбль «Оберег» проведёт для них фольклорный свадебный обряд. Сами новобрачные выберут из макета ромашки один из лепестков, на котором будет им предложат девиз семьи на всю жизнь, а также станцуют вальс.

В Иркутске также запланирован ряд мероприятий в честь праздника. Напомним, 7 июля в усадьбе Сукачева высадят розы на аллее семьи. В областном художественном музее 8 июля пройдёт экскурсия «Семейные традиции прошлого». Как рассказала старший научный сотрудник музея Алена Кабунова, на экскурсии можно будет узнать, каким был быт и семейный уклад крестьян или горожан в XIX веке, какой была их одежда и прически и др. В парке Комсомольском 8 июля иркутян с праздником поздравят депутаты городской думы и представители администрации Ленинского округа. Здесь же можно будет поучаствовать в интерактивной игоровой программе и посмотреть спектакль под открытым небом «Вождь краснокожих», сообщила администратор парка Юлия Мозолевская.