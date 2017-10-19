В сёлах Иркутской области жилищное строительство увеличилось в шесть раз

За девять месяцев 2017 года в Иркутской области построено 2343 здания, из них 135 –нежилых (промышленные, учебные и другие). Введено 10627 квартир общей площадью 589,6 тыс. кв. м, в том числе треть – в сельской местности. Жилищное строительство на селе в сравнении с январем-сентябрем прошлого года увеличилось в шесть раз, при общем росте на 41%. Об этом 19 октября сообщает Иркутскстат. Почти треть жилья построена населением за счёт собственных и заёмных средств (увеличение в 2,4 раза).

В перечне введенных в строй зданий есть объекты энергетики, нефтедобычи, связи, коммунального хозяйства. Введены мощности по производству хлебобулочных изделий (0,3 т в сутки) и цельномолочной продукции (5 т в смену). Построено 24 км щебеночно-гравийных дорог, 2,3 км магистрального нефтепровода. Появились новые торгово-развлекательные центры (964 кв. м), торговые предприятия (2,1 тыс. кв. м) и общетоварные склады (2 тыс. кв. м), 26 капитальных гаражей на 319 машиномест.

Построены два культовых сооружения. Список социальных учреждений пополнился новой школой в Иркутске (на 1275 ученических мест), сельскими амбулаторно-поликлиническими организациями (на 132 посещения в смену). За счёт строительства общая вместимость учреждений культуры клубного типа увеличилась на 52 человека, домов-интернатов для престарелых и инвалидов – на 24 места, гостиниц и турбаз – соответственно на 38 и 20 мест. Для любителей спорта открыт новый каток с искусственным льдом (1752 кв. м), плоскостные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) общей площадью 7116 кв. м.