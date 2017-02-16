В супермаркете «Слата» в Иркутске установили первую полку добра

В одном из супермаркетов «Слата» в Иркутске 14 февраля 2017 года впервые была установлена так называемая полка добра. Как рассказал Агентству социальной информации директор по маркетингу торговой сети Максим Маминов, любой человек может купить продукты и положить на эту полку, а те, кто нуждаются, взять их. Если акция окажется востребованной, торговая сеть разместит такие полки в других супермаркетах, сообщает Агентство социальной информации.

Полка добра уже начала наполняться, на ней появились чай, бакалейные товары (крупы, макароны и другие), хлеб, йогурты. Тестирование продлится полторы недели, если оно пройдет благополучно, такие полки добра появятся в еще пяти супермаркетах, далее, возможно, в других точках торговой сети, особенно в спальных микрорайонах.

По словам Максима Маминова, в первую очередь, сеть будет отслеживать, достаточно ли желающих пожертвовать продукты и тех, кто готов взять их, находясь в сложной финансовой ситуации. Кроме того, важно отсутствие нежелательных инцидентов, когда все продукты может забрать явно не нуждающихся в них человек или начнется скопление асоциальных личностей, мешающих другим покупателям и создающих беспорядок.

Директор по маркетингу подчеркнул, что подобные акции успешно реализуются в других регионах России, для Иркутской области это – первый опыт. На идею иркутскую торговую сеть натолкнули сами покупатели, которые просили открыть полки добра. Акция проходит в супермаркете по адресу: Иркутск, мкр. Юбилейный, 13.

Напомним, в январе в четырёх супермаркетах «Слата» были установлены контейнеры для сбора одежды, обуви, игрушек, книг от населения. Около 90% собранного раздадут тем, кто в этом нуждается, в том числе женщинам с детьми, живущими в приюте благотворительного фонда «Оберег». Остальное будет продано в благотворительном магазине «Вторник». Прибыль организаторы акции перечислят в городские благотворительные и экологические НКО.