В строительстве дороги на Ольхоне помогут депутаты Законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области готовы оказать всестороннюю поддержку региональному правительству по строительству дороги на острове Ольхон от паромной переправы до посёлка Хужир. Так прокомментировал председатель ЗС Сергей Брилка задачу, поставленную президентом России перед исполнительной властью региона, сообщает 10 августа 2017 года пресс-служба ЗС.

«Мы готовы оказать всяческую поддержку и сделать все от нас зависящее, чтобы правительство области скорейшим образом выполнило задачу, поставленную президентом страны и жителями острова», - сказал Сергей Брилка.

По расчётам министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, стоимость проекта – более 2 млрд рублей. Существует определённая процедура, установленная законами России и области, соблюдение которой позволяет сохранить порядок и прозрачность в расходовании бюджетных средств. Как только правительство внесёт в ЗС необходимые для работы документы, депутатский корпус готов на ближайшей сессии рассмотреть изменения в бюджет для обеспечения финансирования разработки проекта и строительства дороги на острове.

«На всех этапах реализации мы ставим этот вопрос на парламентский контроль – сроки подготовки документов, суммы, организацию закупок и строительных работ. Строительство – это сложный процесс, требующий тщательного подхода. Но транспортная магистраль для жителей и гостей острова должна быть введена в оптимальные сроки. Мы надеемся, что её сделают качественно, дорога будет служить людям долгие годы», - сказал Сергей Брилка.