В среднем каждый житель Иркутской области недопивает 132 литра молока в год от нормы

В Сибирском федеральном округе душевое потребление молока и молочных продуктов выше российского уровня – соответственно 251 и 236 кг в год (хотя Минздрав рекомендует потреблять 325 кг). Как сообщает 17 ноября 2017 года Иркутскстат, за последние четыре года объём потребления на душу снизился на 13 кг. В Иркутской уровень заметно ниже: в 2016 году на каждого жителя пришлось в среднем по 193 кг этой ценной продукции (в 2012 году – 202 кг).

Регион не в полной мере обеспечивает собственные потребности в молоке (на 87%). По валовому надою в расчете на душу населения Иркутская область занимает девятое место из 12-ти регионов Сибирского федерального округа.

На протяжении многих лет молочное поголовье снижалось, лишь в минувшем году отмечено увеличение на 6,7 тыс. голов, за счёт фермерских хозяйств, при снижении у других сельхозпроизводителей. Фермеры продолжают наращивать поголовье коров, но в 2017 году им не удалось компенсировать сокращение в сельхозорганизациях и личных хозяйствах.

По наличию бурёнок фермеры почти сравнялись с сельхозорганизациями (на 1 ноября 2017 г. - соответственно 28,1 и 28,4 тыс. голов), но пока уступают в их продуктивности. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий за 10 месяцев 2017 года составил 407,3 тыс. тонн (на 1,1% больше, чем в январе-октябре прошлого года). По оперативным данным, 62% общего надоя получено населением.