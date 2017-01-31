В социальные сети уходит Законодательное собрание Иркутской области

Активно встроиться в работу автоматизации законотворческой деятельности «Электронный парламент» и выйти в социальные сети – такое поручение спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка дал председателями комитетов и комиссий, сообщили «Байкал Инфо» 31 января 2017 года в ЗС.

Лидером выступил комитет по здравоохранению и социальной защите ЗС во главе с Андреем Лабыгиным, который завел страничку комитета в Фейсбуке и выпустил первый информационный бюллетень, он размещён на сайте регионального парламента.

«Законодательное собрание – орган власти, который планомерно стремится к тому, чтобы стать более открытым для наших избирателей, применяя новые формы работы, - сказал Сергей Брилка. - Сегодня депутатский корпус начал работать в системе электронного парламента. С его помощью можно будет эффективнее установить обратную связь с избирателями, собирая отзывы и предложения от экспертных сообществ, активных граждан. Все профильные комитеты и комиссии, встраиваясь в электронную деятельность, планируют инициировать проекты взаимодействия через социальные сети и выпуски бюллетеней о своей работе. Все это позволит Законодательному собранию более эффективно готовить правовую базу для решения социальных вопросов, которые волнуют наших жителей».