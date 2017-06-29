В Слюдянском районе тушат пожар в 10 км от поселка Тибельти

Источник: Байкал Инфо
29/06/2017 - 17:25

В Слюдянском районе лесопожарные формирования, пожарные-десантники из Иркутска и силы федерального резерва локализуют пожар в 10 км от села Тибельти. На тушении пожара в 180 га работают 32 человека. Как сообщает 29 июня 2017 года пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области, 28 июня вертолет МЧС Ми-8 доставил продукты и ручные инструменты для тушения пожара в труднодоступный район, куда ранее высадились десантники. Сейчас все силы задействованы на недопущение перехода огня на Тибельти.   

«Мы переговорили с руководителем тушения пожара. Он считает что сил и средств достаточно для ликвидации огня. Угрозы населенному пункту сейчас нет, - рассказал начальник Иркутского авиаотделения ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» Александр Сорокин. - Была прокопана минерализованная полоса, проведен встречный отжиг. Остались небольшие дым-точки, которые к вечеру мы локализуем».

Всего 28 июня на тушении лесных пожаров в регионе было задействовано 1123 человек, из которых 398 пожарных-десантников, работала 201 единица техники.

Фото с сайта министерства лесного комплекса Иркутской области. 

Метки: Происшествия, Министерство лесного комплекса Иркутской области, Лес, Пожары, Слюдянский район
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