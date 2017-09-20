В Слюдянском районе осудили мужчину за ложный донос на полицейских

В Слюдянском районе осудили мужчину, который совершил заведомо ложный донос на полицейских. Как 20 сентября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что ранее он был доставлен в отдел полиции за административное правонарушение. После освобождения он обратился в следственный комитет с заявлением, что полицейские причинили ему телесные повреждения.

Сотрудники следственного органа опросили участников события, просмотрели видеозаписи из помещения дежурной части и установили, что мужчина сам ударился головой не менее трех раз о стену, причинив тем самым себе телесные повреждения, а в последствии заявил о том, что эти повреждения причинили ему сотрудниками полиции.

Приговором суда за совершенное преступление мужчина осужден по ч.2 ст. 306 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо".