В школах Иркутского района проведут дополнительные медосмотры детей из-за «групп смерти»

Дополнительные медицинские осмотры проведут в школах Иркутского района, чтобы выявить детей, которые вовлечены в так называемые «группы смерти» в социальных сетях. Как 6 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации района, такое решение принято на совещании с заместителями глав муниципалитетов Иркутского района, которое прошло 3 марта, где руководитель комитета по социальной политике Екатерина Михайлова рекомендовала усилить профилактическую работу с детьми.

Чтобы выявить детей, состоящих в «группах смерти», медицинским работникам школ Иркутского района рекомендовано регулярно проводить плановые медицинские осмотры. Такая мера выбрана из-за того, что правила участия в «группах смерти» предусматривают самоистязания и нанесение себе различных увечий. «Своевременное выявление подростков предположительно выполняющих задания организаторов «групп смерти» поможет остановить детей от страшного поступка. В дальнейшем работу с ними будут вести психологи», – подчеркнула Екатерина Михайлова.

В Иркутском районе круглосуточно работает телефон доверия для всех подростков и их родителей: 8 (3952) 70-00-47; 22-93-28, а также общероссийский номер линии доверия по вопросам «игр смерти»: 8-800-2000-122 (звонок бесплатный).