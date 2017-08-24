В шести школах Усть-Ордынского округа отремонтируют спортзал

В шести школах Усть-Ордынского Бурятского округа проведут реконструкцию и капремонт спортзала. С 1 сентября 2017 года работу завершат в Александровской школе Аларского района, Тарасинской школе Боханского района, Тангутской школе Нукутского района и Ирхидейской школе Осинского района. Там проводят замену полов, окон и дверей, косметический ремонт стен, раздевальных и тренерских комнат, ремонт отопительной системы, электропроводки. Проектно-сметная документация по капремонту спортзалов в Люрской и Кырменской школах Баяндаевского района находятся на экспертизе. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Соответствующее соглашение между министерством образования Иркутской области и муниципалитетами было заключено в апреле текущего года. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделено более 18 млн рублей, в областном бюджете запланировано 35 млн рублей, задействованы средства местных бюджетов, что позволит отремонтировать в 2017 году 36 спортзалов в сельских школах, в том числе в школах УОБО.

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова проинспектировала ремонт спортзала в Ирхидейской школе. Представитель подрядчика доложил, что капитально отремонтированы потолочные перекрытия, стены, заменены полы, проведено дополнительное освещение, в ближайшие дни будут установлены новые окна и противопожарные двери. Как сообщил мэр Осинского района Виктор Мантыков, это третья школа, где проведен капремонт спортзала. В предыдущие два года были отремонтированы спортзалы в Осинской школе №1 и Обусинской школе. Оба востребованы не только в учебный период, во внеурочное время здесь проводятся соревнования различного уровня. Будет широко востребован спортзал Ирхидейской школы, где ежегодно проводятся два традиционных межрегиональных турнира.