В Шелеховском районе в кому впал подросток, которого ударил 17-летний знакомый

Уголовное дело возбуждено в Шелеховском районе по факту причинения 17-летним юношей телесных повреждений подростку 2003 года рождения. Как сообщает 25 июля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, ночью 23 июля в полицию обратились медики Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске и рассказали, что к ним в состоянии комы доставлен подросток с черепно-мозговой травмой. Следователи установили, что в селе Моты после дискотеки для воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, между его воспитанниками возник конфликт, в ходе которого 17-летний юноша ударил палкой другого подростка. Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии медикаментозной комы.

В ходе расследования уголовного дела следователи изъяли документацию, касающуюся деятельности указанного учреждения, а также документацию, регламентирующую деятельность должностных лиц. По результатам расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников данного учреждения.