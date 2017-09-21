В Шелеховском районе посадили 12 тыс. деревьев

В Шелеховском районе 20 сентября 2017 года на территории, пострадавшей от пожаров, 80 волонтёров движения ЭКА высадили 12 тыс. саженцев ели, сосны и лиственницы на площади в 4 га. Как сообщают организаторы, это осенняя акция проекта PosadiLes.ru при поддержке компании Splat.

Компания таким образом компенсирует свой «углеродный след» - количество СО2, выброшенного в атмосферу в результате её деятельности. На сайте проекта есть калькулятор, который калькулятор позволяет рассчитывать суммарный объём выброшенного в атмосферу СО2 на основе комплекса данных, а также рекомендуемое количество деревьев, которые нужно посадить, чтобы компенсировать выбросы. Необходимую помощь при подготовке мероприятия оказали министерство лесного комплекса Иркутской области, саженцы для проведения акции были закуплены в региональном центре лесовосстановления.

«Каждый год в результате пожаров и других стихийных бедствий в России и на планете в целом исчезает огромное количество лесов, - отмечает исполнительный директор движения ЭКА Елена Горохова. – Помогая восстанавливать леса, мы делаем вклад в наше будущее. Каждый из нас может проявить свою экологическую ответственность и внести свой вклад в то, что мы могли жить в более здоровом и зелёном мир».

С момента начала работы движения ЭКА в 2010 году лесовосстановительная деятельность проводилась в рамках общероссийской программы «Больше кислорода!». За время действия программы в 47 регионах России при участии учителей и школьников, под руководством активистов движения ЭКА было посажено 10 млн деревьев и создано 5 000 школьных питомников.