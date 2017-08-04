В Шелеховском районе дети пострадали от столкновения иномарки и тягача

Полицейские по горячим следам разыскали нетрезвого водителя тягача, скрывшегося после ДТП, в котором пострадали дети. Об этом 4 августа 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Авария произошла накануне около 10.04 часов на 69 км автодороги Р-258 «Байкал». Полуприцеп, который вёз тягач, занесло на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем Toyota Caldina. Водитель тягача скрылся, не оказав медицинской помощи и не сообщив о случившемся в полицию. Пострадали трое жителей Шелехов, находившиеся в салоне иномарки – двое детей и 34-летняя женщина.

К розыску скрывшегося водителя большегруза незамедлительно приступили экипажи ГИБДД. На 30 км был остановлен грузовой автомобиль Volvo FM Truck с характерными кузовными повреждениями. Его водитель доставлен в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

Медицинское освидетельствование показало, что 46-летний житель Слюдянки, управлявший тягачом Volvo, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него сотрудниками ГИБДД составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся), и по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Правонарушитель помещен в спецприёмник. По решению суда ему может быть назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет с наложением крупного денежного штрафа. Проводится проверка.

По сведениям Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области за 6 месяцев этого года по вине водителей грузового транспорта произошло 80 ДТП, из них восемь – в состоянии опьянения. В результате погибло 11 человек и 102 человека получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 2.6 Правил дорожного движения отставить место ДТП, возможно, если в результате случившегося нет пострадавших. Водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств могут, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост ДПС или в орган полиции для оформления происшествия». В иных случаях оставлять место аварии недопустимо. При необходимости нужно вызывать скорую помощь. Транспортное средство оставить на месте происшествия, включив аварийную сигнализацию и выставив на дорогу знак аварийной остановки. Затем позвонить в ГИБДД и дождаться приезда сотрудников полиции.

Фото пресс-службы