В Шелехове мужчина отметил освобождение из колонии изнасилованием женщины

В Шелехове задержали 54-летнего мужчину, который изнасиловал 32-летнюю женщину. Как 5 июля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следственным отделом по Шелеховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, 1 июля в Шелехове мужчина отмечал освобождение из мест лишения свободы со своим знакомым. Вместе с ними находилась 32-летняя местная жительница. После распития спиртных напитков подозреваемый, воспользовавшись алкогольным опьянением потерпевшей, совершил в отношении нее половое сношение с применением насилия.

В настоящее время подозреваемому Шелеховским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Фото из архива ГУ МВД России по Иркутской области.