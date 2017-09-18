В Шелехове 58 детей-сирот получили новые квартиры

В Шелехове 58 сирот получили ключи от квартир из рук первого заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Александра Курбатова. Как 18 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, все они стояли в очереди на предоставление жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2020 годы. Квартиры куплены по договору долевого участия в строительстве на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. С новоселами заключены договоры найма.

Министерство имущественных отношений Иркутской области в новом доме в третьем микрорайоне Шелехова приобрело 142 квартиры, все они предоставлены детям-сиротам. Застройщиком дома выступила строительная компания ООО «Креста». Новый девятиэтажный дом оснащен современными инженерными системами.

В 2016 году на территории Иркутской области жильем обеспечены 662 детей-сирот, в этом году планируется обеспечить 745 детей-сирот. Квартиры предоставляются по договорам найма специализированного жилого помещения на 5 лет. По истечении этого срока заключаются договоры социального найма, впоследствии дети-сироты могут приватизировать квартиры в собственность. Среди обязательных условий для всех квартир: площадь 33+/-5 кв. метра, чистовая отделка, наличие электроплит, сантехники, приборов учета тепловой и электрической энергии, воды.

Фото с сайта правительства Иркутской области.