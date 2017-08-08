В Шелехове 18-летняя девушка убила отца

Источник: Байкал Инфо
08/08/2017 - 13:54

Ночью 2 августа 2017 года в Шелехов 18-летняя девушка, студентка 1 курса одного из иркутских колледжей, поссорилась дома с отцом и начала бить его битой, потом порезала ножом. В результате полученных травм 43-летний мужчина  скончался на месте. После чего дочь со своим знакомым перенесли тело в лес недалеко от дома  и закопали его. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

Через два дня в следственный отдел по Шелеховскому району соучастник преступления явился с повинной и рассказал о преступлении. Благодаря полученной информации данное преступление следователям удалось раскрыть по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Криминал, Шелехов
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