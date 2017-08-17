В сентябре начнётся следующая серия испытаний самолёта МС-21

Текущее состояние подготовки серийного производства самолётов семейства МС-21 на Иркутском авиазаводе изучил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин 17 августа 2017 года. Впервые в небо самолет поднялся 28 мая, уже состоялось девять испытательных полетов. Сейчас лайнер готовят к следующей серии заводских доводочных испытаний, которые начнутся в сентябре, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Второй опытный самолёт, предназначенный для летных испытаний, находится в цехе окончательной сборки. Ещё три – в разных стадиях постройки. Дмитрий Рогозин ознакомился с текущим этапом производства, пройдя по цехам.

«Нам надо видеть всю перспективу подготовки к серийному производству МС-21 в комплексе. Важно обсудить вопросы, связанные с раскаткой самолета в течение трех лет, как мы это будем делать, в каких компаниях, с помощью каких действий. Также надо заранее решить вопрос, как будет организовано послепродажное обслуживание этих машин», – сказал Дмитрий Рогозин.

МС-21 – первый в России магистральный пассажирский самолёт, который изначально разрабатывался исключительно на базе цифровых технологий. Модель МС-21-300 – авиалайнер нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов в ОКБ им. А.С. Яковлева. В рамках программы МС-21 проведено массовое техническое перевооружение производственных мощностей в Иркутске, Ульяновске, Воронеже, Казани. Первый опытный образец машины был построен На Иркутском авиазаводе в конце прошлого года.

Как рассказал на совещании президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь, планируется, что в 2019 году МС-21 пройдёт сертификацию, тогда же начнется строительство первых четырёх серийных самолётов. «Наша цель – в 2024 году выйти на производство 70 машин в год», – заявил президент ОАК.

Стартовый портфель твёрдых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи. Лизинговые компании, заказавшие самолеты, подписывают контракты и соглашения с авиакомпаниями-эксплуатантами.

По итогам совещания губернатор Сергея Левченко сказал, что такие перспективы важны в целом для Иркутской области. «Регион получит более мощное современное предприятие. Будет создано большое количество новых высокотехнологичных рабочих мест, не только для авиазаводчан, но и для сопутствующих предприятий, в том числе работающих в секторе малого и среднего предпринимательства. А это значит, в областном бюджете появятся дополнительные доходы по одному из основных налогов – на доходы физических лиц», – подчеркнул Сергей Левченко.