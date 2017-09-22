В Саянске закончен капремонт дома, пострадавшего весной от пожара

В Саянске 15 сентября 2017 года завершён частичный капремонт дома по адресу: тер. Промбазы, 2, который 28 апреля пострадал от природного пожара, перекинувшегося на здание. Как рассказал главный инженер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Александр Попов, в доме была полностью замена кровля, заменены окна в подъездах и канализационные стояки по квартирам. Всего были сделаны работы на общую сумму более 8 млн рублей. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба фонда.

В капитальный ремонт крыши вошли не только устройство стропил, монтаж кровельного покрытия и водосточной системы, но ещё и утепление перекрытий и установка вентиляционных шахт. По словам Александра Попова, пришлось менять канализационные стояки, потому что старые, сделанные из пластика, во время пожара серьёзно пострадали, из-за высокой температуры в некоторых квартирах даже полопались унитазы и раковины. Все работы завершены вовремя, до наступления холодов. Жители дома в целом остались довольны.

Поскольку дом не стоял в краткосрочной трехлетней программе капремонта, его ремонтировали вне очереди – из-за возникновения чрезвычайной ситуации. Остальные работы по капремонту дома №2 пройдут, когда подойдёт его очередь.