В Саянске бухгалтеры ДЮСШ похитили бюджетные деньги

Источник: Байкал Инфо
29/06/2017 - 18:17

Саянский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Н. Мотык и Е. Ивановой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Как сообщает 29 июня 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что Н. Мотык, будучи главным бухгалтером Детско-юношеской спортивной школы в Саянске, вместе с бухгалтером Е. Ивановой, используя свое служебное положение, в январе-сентябре 2014 года совершили хищение бюджетных 959 тыс. рублей. Они умышленно завышали полагающиеся им  заработные платы.

Суд приговорил Н.Мотык и Е.Иванову к 2 годам 6 месяцам и 2 годам 3 месяцам лишения свободы соответственно, условно, с испытательным сроком 2 года. Прокуратура Саянска готовит исковое заявление о взыскании с осужденных всей суммы ущерба, причиненного преступлением.

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Саянск
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