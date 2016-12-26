В реестр квалифицированных подрядчиков капремонта в Приангарье вошла компания с миллионными штрафами

Компания, у которой в пяти муниципалитетах Иркутской области в 2016 году были проблемы с выполнением капитального ремонта в многоквартирных домах, вошла в реестр квалифицированных подрядчиков. Следовательно, она может участвовать в электронных аукционах на 2017 год. Об этом 26 декабря 2016 года заявил гендиректор фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Денис Быков. Он не назвал компанию, но «Байкал Инфо» стало известно, что это ООО «Система».

По словам Дениса Быкова, проблемы со сроками и качеством капремонта были в Бодайбо, Усть-Куте, Братске и других муниципалитетах. В Братске, к примеру, дом на улице Гиндина, 12, который ремонтировала эта компания, пришлось «вести» буквально в ручном режиме, в Братск периодически выезжал гендиректор фонда и другие сотрудники, чтобы на месте контролировать работы, проводились еженедельные селекторные совещания. В итоге было решено приостановить часть работ по кровле и фасаду, эти виды работ будут выставлены на электронный аукцион в 2017 году, их выполнит другая компания.

Сейчас ООО «Система» выполнило все условия для вхождения в реестр, который составляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области по постановлению правительства России №615. Однако к подрядчикам, попавшим в реестр, отныне будут предъявляться очень жёсткие требования, к примеру, если компания не выполнила три предписания, фонд капремонта имеет право расторгнуть с ней контракт. Далее такие компании вносятся в чёрный список, и в течение трёх лет они не имеют права участвовать в электронных аукционах. А контракт автоматически переходит к компании, которая заняла второе место в электронном аукционе. Вышеназванное ООО в 2016 году получило около 50 предписаний и было оштрафовано на несколько миллионов рублей.