В рамках деловой программы выставки «Золотая осень-2017» РСХБ и Ярославская область заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках проходящей в Москве 19-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017» Россельхозбанк и правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба банка, соответствующий документ подписали председатель правления банка Дмитрий Патрушев и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Документ направлен на расширение взаимодействия банка и правительства региона при решении приоритетных задач его социально-экономического развития, укрепления экономического и промышленного потенциала. В частности, стороны намерены наращивать сотрудничество в инвестиционной сфере, совместно развивать территориальную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, а также взаимодействовать по вопросам обеспечения предприятий, организаций и населения региона широким спектром высококачественных банковских услуг.

«Банк успешно работает на территории Ярославской области с 2003 года, оказывая содействие не только аграриям региона, но и финансируя деятельность предприятий из других приоритетных отраслей. Всего за время работы РСХБ направил в экономику Ярославской области порядка 46 млрд рублей. Уверен, что заключенное соглашение будет способствовать углублению и расширению наших взаимоотношений с правительством области, направленных, прежде всего, на повышение уровня социально-экономического развития региона и благосостояния населения», – отметил Дмитрий Патрушев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.