В пяти районах Иркутской области черных лесорубов будут выслеживать из космоса

Отслеживать незаконные рубки леса в Иркутском, Куйтунском, Осинском, Тулунском и Усольском районах Иркутской области будут из космоса. Об этом 4 апреля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства. «Проект по непрерывному дистанционному мониторингу использования лесов в 2017 году решено провести его на территории пяти лесничеств. Срок проведения установлен с 1 марта по 1 декабря 2017 года», – сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Принцип работы непрерывного мониторинга заключается в том, что он сравнивает данные фактического использования лесов за предыдущий месяц и данные из единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. В министерство поступают карточки дешифрирования на основе снимков из космоса с выявленными нарушениями, которые проверяются специалистами. Первые такие карты начали поступать 22 марта, на данный момент получено 82 карточки, по 20 из которых нарушения не подтвердились. В 16 случаях факты незаконных рубок подтверждены, на основе выявленных нарушений составлены материалы и направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. По остальным карточкам проводятся проверки.

Напомним, в 2016 году в дополнение к основному дистанционному мониторингу использования лесов министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства и ФГБУ «Рослесинфорг» впервые провел пилотный проект по непрерывному дистанционному мониторингу использования лесов. С 1 июля по 1 ноября прошлого года проект действовал на территории Куйтунского и Балаганского районов. За это время выявлено 45 фактов незаконных рубок леса.

Фото с сайта правительства Иркутской области.