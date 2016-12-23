В Прибайкальском нацпарке задержан охотник с заряженным ружьём

Мужчина с гладкоствольным ружьём и 13 петлями на копытных животных, которые нельзя использовать в РФ, задержан на территории Половинского лесничества Прибайкальского национального парка 20 декабря 2016 года. Как сообщает 23 декабря пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», нарушитель пытался оправдать свои действия, но быстро выяснилось, что его ружьё заряжено. На нарушителя составлен протокол об административном нарушении по статье 8.37 КоАП РФ и по статье 8.39 КоАП РФ. Ружье и орудия незаконного промысла были изъяты, оружие передано в отделение полиции, петли будут уничтожены.

Нарушителя сотрудники оперативной группы «Заповедного Прибайкалья» встретили в ходе очередного рейда возле обнаруженного в середине декабря зимовья, которое неизвестные люди построили незаконно. От зимовья в лес шли охотничьи тропы (путики). На одном путике было обнаружено 12 петель на копытных животных, а в зимовье – 5 капканов на пушного зверя и множество других охотничьих приспособлений, наживок, инструментов. Ещё не установлено, кому принадлежат капканы и петли, обнаруженные на путике.

В окрестностях зимовья сотрудники опергруппы «Заповедного Прибайкалья» сняли 23 петли на копытных животных и боровую дичь и 15 капканов. Все запрещенные орудия добычи будут ликвидированы. Охота с применением обнаруженных орудий – петель и ногозахватывающих капканов – в России запрещена, в Прибайкалье от их более всего страдают соболь и кабарга.

Кроме установленных охотничьих ловушек в 20 м от зимовья было обнаружено спиленное сырорастущее дерево – сосна. Рубки на территории национального парка запрещены. По факту обнаружения спила составлен акт, на место направляются специалисты в сфере лесного хозяйства для осмотра местности и составления протокола.

Несмотря на то, что охотника не удалось поймать с поличным, продолжать промысел в этих местах больше не удастся. Незаконно установленное зимовье и все орудия охоты будут уничтожены. Рейдовые мероприятия опергруппы «Заповедного Прибайкалья» будут продолжаться на территории Прибайкальского национального парка с особенной тщательностью и регулярностью.

Фото пресс-службы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".