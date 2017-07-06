В Приангарья ведут учёт поездок по электронным социальным билетам в пяти городах

В правительстве Иркутской области запустили программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте» (АСУОП). Об этом 6 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя Информационно-технического центра Иркутской области Игоря Рыморенко. « С 1 июля мы уже приступили к учету поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные, - в Иркутске, Усолье, Ангарске. В это же время в систему вошли Киренск и Шелехов», - отметил он и подчеркнул, что возглавляемое им учреждение оплачивает все электронные билеты, которые реализуются в рамках автоматизированной системы.

«Результатом внедрения новой формы расчета за оказание транспортных услуг льготным категориям граждан стала не только оптимизация процесса продажи билетов и учета количества поездок гражданами, но и в конечном итоге повышение качества обслуживания населения», - подчеркнул министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

К 1 октября в регионе появится техническая готовность к введению льготного проезда для лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов. Как напомнил Владимир Родионов, федеральное законодательство не предусматривает меру соцподдержки по бесплатному проезду для сопровождающих инвалидов. Однако мэры указанных городов приняли решение, что муниципальный транспорт будет возить эту категорию пассажиров бесплатно.

«Сегодня все перевозчики, работающие по единому социальному проездному билету, бесплатно перевозят сопровождающих лиц. Но по требованию прокуратуры у любого пассажира должен быть проездной документ, - подчеркнул министр. - Поэтому было решено ввести для сопровождающих такую льготу – компенсацию определенного количества поездок при сопровождении инвалида. По этому вопросу подготовлены изменения в соответствующее постановление правительства региона».

Фото с сайта правительства Иркутской области.