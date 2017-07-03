В Приангарье рассказали, как разные регионы РФ помогают молодежи приобретать жилье

О государственных программах и мерах социальной поддержки молодежи для приобретения жилья в разных регионах России рассказали 3 июля 2017 года в Иркутске на круглом столе в рамках выездного заседания Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ. Как заметил председатель экспертного совета молодежного парламента при ГД РФ по земельных отношениям и строительству Евгений Саттаров, тема обеспечения жильем очень важна для молодежи. «Все мы знаем, чем раньше молодой специалист обзаведется собственным жильем, тем раньше он задумается о семье. Это вопрос демографии», – подчеркнул он.

Евгений Саттаров рассказал об опыте Республики Бурятия в решении этой проблемы. В 2007 году решено было построить молодежный поселок в Улан-Удэ и оформить его как дачное некоммерческое товарищество, поскольку в этом случае закон позволяет строить на таком участке жилые дома до трех этажей с возможностью в них прописаться. «Мы нашли 69 га земли и предложили 636 молодым семьям там построиться. За десять лет мы размежевали эти земли на участки по восемь соток, передали их в собственность, провели туда электро- и водоснабжение», – рассказал Евгений Саттаров и добавил, что опытом республики воспользовалась Кировская область и Ханты-Мансийский округ. Позднее стало понятно, что не каждая семья готова жить в частном доме, особенно если один из супругов по работе бывает в длительных командировках. Тогда в Бурятии началась разработка программы по многоквартирному строительству, суть которой заключается в том, что от 20% до 40% первоначального взноса по ипотеке для молодой семьи выделяют из регионального, муниципального бюджетов и бюджета крупного работодателя.

Координатор молодежных парламентов по Дальневосточному федеральному округу Элеонора Кавшар рассказала об опыте Хабаровского края. Для решения жилищных проблем там реализуется несколько программ, например, - государственная программа «Развитие жилищного строительства Хабаровского края», в рамках которой предоставляют социальную помощь разным категориям граждан, в том числе и молодежи. Кроме того, есть несколько видов господдержки для молодых семей с супругами в возрасте до 35 лет. Они могут поучаствовать в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», по которой можно получить социальную выплату на приобретение квартиры на вторичном рынке, а также в краевой программе долевого строительства жилья – по ней выделяется 40% от расчетной стоимости приобретения жилья на вторичном рынке, 30% – для долевого строительства, 35% – если в семье есть дети.

Кроме того, в Хабаровском крае реализуется программа «Краевая ипотека», в которой могут принять участие молодые люди, которые соответствует определенным требованиям. Для участия в долевом строительстве молодому человеку предоставляется социальная выплата в размере 15% от расчетной стоимости жилья. Хабаровский край в 2016 году также принял решение об участии в программе «Жилье для российской семьи», в рамках которой семьи получают социальную выплату на долевое строительство. При рождении ребенка семьи Хабаровского края получают дополнительные выплаты, если даже уже участвуют в перечисленных программах: при рождении ребенка семья получает выплату в 5% от расчетной стоимости жилья, при рождении каждого последующего ребенка еще по 5% на погашение долга по ипотеке.

В 2014 году губернатор Хабаровского края решил при рождении третьего ребенка в семье остаток по ипотеке полностью погашать за счет правительства региона. Некоторое время эта практика успешно применялась, но была приостановлена в связи с тем, что количество таких семей превысило лимиты, которые были заложены в бюджете. «Сейчас правительство края закладывает новую программу в продолжение этой. Предлагается с 2018 года выплачивать по 1,5 млн рублей при рождении третьего ребенка: 500 тыс. рублей будет выплачено при рождении третьего ребенка, еще 500 тыс. рублей – при проживании на территории края два года, еще 500 тыс. рублей – при проживании в крае пять лет. Эта мера принята, чтобы семьи не уезжали из региона», – отметила Элеонора Кавшар.

Как рассказал депутат молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области Павел Березовский, в Приангарье помощь молодежи в решении жилищного вопроса оказывают в основном в рамках подпрограммы «Молодым семьям доступное жилье». Участвовать в ней могут семьи до 35 лет, которые соответствуют некоторым критериям. Им субсидируют до 30% от стоимости квартиры. Ежегодно эту меру социальной поддержки получают 200-250 семей, но очередь постоянно растет - сейчас в ней состоят более 6 тыс. жителей Приангарья. Представители других регионов предложили формировать очередность в Иркутской области на каждый год, исходя из суммы бюджетных денег, которые выделены на эти цели. Представители молодежных парламентов посчитали несправедливым то, что семьи выбывают из очереди при достижении супругами возраста в 35 лет. Они отметили, что, если человек успел попасть в очередь до 35 лет, то он должен находиться в ней, пока не дойдет его очередь получать выплату.

По итогам круглого стола представители молодежных парламентов разных регионов решили растиражировать самые удачные программы в своих регионах, предложив их для законодательных и исполнительных органов власти.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.