В Приангарье пропал житель Кемеровской области

В Иркутской области без вести пропал 49-летний житель Кемеровской области Виталий Антропов. Как сообщает 29 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД России в Приангарье, 25 августа мужчина на личном автомобиле «Мазда CX-5» (государственный номер «С 467АС» 142 регион) приехал в гости к брату в поселок Михайловка Черемховского района. Днем 27 августа мужчина на своей машине выехал домой в город Березовский Кемеровской области, позднее на связь он не выходил. До сих пор местонахождение мужчины не установлено.

На вид разыскиваемому 50-55 лет, у него среднее телосложение. В день исчезновения мужчина был одет в летнюю рубашку синего цвета в клетку, прямые брюки черного цвета и открытые тапочки коричневого цвета. Особые приметы: хромает на правую ногу.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Виталия Антропова, просят обратиться по телефонам: 8 (39546) 5-24-10 или 02, с мобильного 102.