В Приангарье 114 сельских семей получили субсидии на строительство и покупку жилья

Источник: Байкал Инфо
12/09/2017 - 10:15

В Иркутской области 114 сельских семей с начала 2017 года получили социальные выплаты на строительство или покупку жилья в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова. 

Министерство регулярно проводит мониторинг ввода жилья в эксплуатацию получателями субсидии. С начала года по программе введено 14,9 тыс. кв. метров жилья, что на 4,6 тыс. кв. метров больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, с нынешнего года по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Иркутской области впервые реализуется проект по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку. Проект предполагает подготовку площадки под застройку 30 домов в Баяндаевском районе. 

Фото с сайта правительства Иркутской области. 

Метки: Общество, Иркутская область, Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Правительство Иркутской области, Сумароков Илья, Недвижимость, Сельское хозяйство, Строительство
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