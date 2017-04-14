В православных церквях в Иркутской области пройдут пасхальные службы

Источник: Байкал Инфо
14/04/2017 - 17:24

Во всех православных храмах Иркутской области в ночь на 16 апреля 2017 года пройдёт богослужение, посвящённое самому большому празднику христиан – Пасхе. Как сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе Иркутской епархии, крестный ход начнётся в 12 часов. Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим совершит праздничное пасхальное богослужение в кафедральном соборе Богоявления в Иркутске, как и в прошлом году. Наутро пройдёт литургия.

Как обычно, около храмов, в которые традиционно придут тысячи верующих, будут дежурить сотрудники полиции (более 1000 человек), частных охранных агентств и Иркутского казачьего войска. 

Фото с сайта епархии

Метки: Общество, Иркутская епархия РПЦ, Иркутская область, Праздник, Религия
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