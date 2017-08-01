В посёлке Весёлый Чунского района началось строительство пешеходного моста через реку Чуна, которого местные жители ждали долгие годы. Участие в торжественном мероприятии, посвященном началу стройки, приняла вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, которая и добилась выделения на это из регионального бюджета более 70 млн рублей, сообщает 1 августа 2017 года пресс-служба ЗС.

Сложная работа по включению объекта в программу «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы длилась не один год. Только благодаря тесному взаимодействию депутата и районных властей удалось войти в госпрограмму и добиться выделения финансирования. Сначала нужно было подготовить документацию и пройти экспертизу, но найти на это несколько миллионов для маленькой сельской территории было сложно. В итоге совместной работы в 2012 году администрации Веселовского МО удалось получить областную субсидию в размере 2,4 млн рублей.

В основу пешеходного моста протяженностью 292 погонных метра лягут бетонные опоры. Сам мост относится к вантовому типу. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.

Как напомнила Наталья Дикусарова, старый мост в 2006 году был разрушен в результате паводка. Река разделяет поселение на две части, и жителям районов Паренды и Питаево, чтобы попасть в администрацию, амбулаторию, школу или на работу, нужно перебраться на другой берег, что не всегда возможно и безопасно. «Когда мы принимали решение о выделении средств на проектирование и строительство моста, то исходили именно из острой социальной значимости объекта. Сегодня важно качественно провести работы и ввести мост в эксплуатацию в срок», – подчеркнула Наталья Дикусарова.