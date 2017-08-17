В отделениях Почты России в Иркутской области началась продажа социальных проездных

С 17 августа 2017 года в муниципалитетах Иркутской области, не перешедших на электронные проездные, начинается продажа бумажных социальных проездных билетов единого образца. Об этом напоминает региональное министерство социального развития, опеки и попечительства. Продажа билетов на сентябрь продлится по 10 сентября. В отдаленных районах – с 19 по 21 августа. Стоимость билета 150 рублей. Обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспорте и 20 раз на пригородных маршрутах, все поездки свыше оплачиваются полностью или компенсируются муниципалитетом.

Министерство обращает внимание на то, что продаются ЕСПБ только в отделениях Почты России. Билеты, купленные в других местах с 1 сентября, будут недействительны. Напомним, электронные проездные внедрены в Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске.