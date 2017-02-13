В Онгурён Ольхонского района привезли новый дизель-генератор

Новый дизель-генератор на 200 кВт доставлен в село Онгурён Ольхонского района 10 февраля 2017 года, а уже на следующий день он был введён в эксплуатацию. Об этом «Байкал Инфо» сообщили в министерстве жилищной политике, энергетике и транспорте Иркутской области. Сейчас население посёлка получает электроэнергию от нового дизель-генератора. Действующий ДГ-100 оставлен в резерве.

Новый ДЗ-200 привезли из села Мусковит Мамско-Чуйского района. Дорога вдоль Малого Моря была очень сложной, последние километры приходилось расчищаться трактором, чтобы провезти груз. По данным министерства, остаток дизельного топлива в Онгурёне на 13 февраля составляет 6 тонн, этого хватит на 30 дней. В первой декаде марта планируется завоз ещё 10 тонн.

Напомним, летом прошлого года в Онгурёне из-за грозы вышла из строя ветро-солнечная станция, которая во многом обеспечивала удаленный, труднодоступный посёлок электричеством. Она до сих пор не починена. Но министерство уже оплатило поставку инверторов (преобразователей прямого тока в переменный) для этой электростанции. Срок поставки по договору – 30 дней.

Напомним, строительство электростанции велось с июля по октябрь 2012 года. Установлены три ветрогенератора ВРТБ-5000/48 мощностью до 5 кВт выработки каждый; а также 36 блоков солнечных панелей мощностью по 2,25 кВт. Смонтирована система управления, состоящая из шести солнечных инверторов датского производства и девяти автономных инверторов производства Швейцарии. Это первая подобная электростанция в Иркутской области.