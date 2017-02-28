В Ольхонском районе задержали браконьеров, ловивших байкальского омуля

В Ольхонском районе задержали браконьеров, которые вылавливали байкальский омуль. Как 28 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, во время рейда в районе пролива Малое Море в местности Зама Ольхонского района были задержаны два предполагаемых браконьера. Как было установлено, уроженцы села Еланцы при помощи рыболовных сетей выловили 190 штук байкальского омуля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.