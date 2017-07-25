В Ольхонском районе ищут подрядчиков для строительства мусоросортировочной станции

Объявлены конкурсы на поиск подрядных организаций на создание проектов мусоросортировочной станции в местности Имел-Кутул Ольхонского района и двух перегрузочных станций в деревне Куреть и поселке Бугульдейка. Об этом рассказал заместитель мэра района Анатолий Брагин вице-спикеру Законодательного собрания Иркутской области Кузьме Алдарову, который проверяет ход работ, сообщает 25 июля 2017 года пресс-служба ЗС.

Как напомнил Кузьма Алдаров, согласно федеральному законодательству, полный переход на новую схему обращения с коммунальными отходами, предусматривающую выбор региональных операторов, должен произойти в регионах до 1 января 2019 года. В Иркутской области запланировано строительство ряда мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций. В этом году из областного бюджета выделено 3,8 млн рублей на проектно-изыскательские работы по строительству сортировочной станции в местности Имел-Кутул, строительство же будет вестись в 2018 – 2020 годах.

По словам заместителя мэра, в Имел-Кутуле сейчас в ручном режиме ведётся частичная сортировка мусора, который сюда привозится со всего района. Строительство современной станции позволит автоматизировать процесс и сократить транспортные расходы на вывоз вторсырья. Вместе с тем, заметил Анатолий Брагин, дополнительной проработки требуют вопросы дальнейшей эффективной эксплуатации объектов, а также организации логистики. Например, предполагается, что с Курети и Бугульдейки мусор будет привозиться в Имел-Кутул, то есть не вывозиться дальше от Байкала, а, наоборот, возвращаться. Логичнее было бы вывозить мусор с Ольхонского района на полигон, который планировалось построить в посёлке Баяндай. Однако там возникли сложности с получением инженерно-гидрологического обоснования. Этот вопрос находится на контроле Кузьмы Алдарова, о них знает и региональное министерство природных ресурсов.

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