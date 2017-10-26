В Ольхонском районе 16 турбаз выливали отходы из выгребных ям куда попало

Крупное загрязнение почвы в районе 16 туристических баз обнаружили в Ольхонском районе. Как 26 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды).

По версии следствия, в районе туристических баз, расположенных в Ольхонском районе, входящем в состав центральной экологической зоны Байкальской природной территории, обнаружено несанкционированное размещение отходов из выгребных ям (с содержанием азота нитритов, азота нитратов, аммония обменного, хлоридов, сульфатов), относящихся к четвертому классу опасности. Общая площадь загрязнения составила более 870 кв.м., а совокупная сумма ущерба – более 13 миллионов рублей.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

Фото из архива "Байкал Инфо".