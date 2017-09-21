В октябре в Иркутске пройдет турнир по греко-римской борьбе памяти К.Вырупаева

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Константина Вырупаева пройдет с 6 по 7 октября 2017 года в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Как 21 сентября сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, участие в соревнованиях примут более 120 спортсменов из десяти регионов страны. Всего будет представлено восемь весовых категорий: 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 и 130 килограммов.

«Это традиционный турнир, ежегодно в Иркутск съезжается большое количество спортсменов не только из Сибири, но и других регионов России. Константина Григорьевича помнят и уважают по всей стране. В этом году планируем пригласить на турнир в качестве почетного гостя заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Геннадия Андреевича Сапунова, широко известного в борцовских кругах. Он был другом Константина Григорьевича», – рассказал исполнительной директор Федерации спортивной борьбы Иркутской области Василий Лещинский.

Турнир является квалификационным, за первое место присуждается звание «Мастер спорта России». Также будут учреждены специальные номинации: «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучшему судье».

Фото из архива "Байкал Инфо".