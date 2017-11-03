В одном из соцучреждений Приангарья незаконно использовали бюджетные деньги

В одном из учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в ходе внеплановой проверки выявлен факт начисления и выплаты некоторым работникам зарплаты за фактически неисполняемые ими должностные обязанности. Об этом 2 ноября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова.

Замминистра напомнил, что в подведомственных министерству организациях по поручению руководителя аппарата губернатора и правительства региона Дмитрия Чернышова прошел ряд проверок по расходованию средств областного бюджета, предусмотренных на оплату труда. Материалы проверок переданы в правоохранительные органы Иркутской области.