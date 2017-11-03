В одном из соцучреждений Приангарья незаконно использовали бюджетные деньги

Источник: Байкал Инфо
03/11/2017 - 12:22

В одном из учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  в ходе внеплановой проверки выявлен факт начисления и выплаты некоторым работникам зарплаты за фактически неисполняемые ими должностные обязанности. Об этом 2 ноября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова.

Замминистра напомнил, что в подведомственных министерству организациях по поручению руководителя аппарата губернатора и правительства региона Дмитрия Чернышова прошел ряд проверок по расходованию средств областного бюджета, предусмотренных на оплату труда. Материалы проверок переданы в правоохранительные органы Иркутской области.

Метки: Происшествия, Иркутская область, Правительство Иркутской области, Соцзащита
Также в рубриках: 
На севере Иркутской области сохраняется опасность лесных пожаров
Дополнительные пожарные силы брошены на тушение огня в лесах Иркутского района
Быстрее обнаруживать и тушить лесные пожары стали в Иркутской области
В Иркутской области за год детей-сирот стало меньше на 25,5%
В Иркутской области 35-40% от стоимости жилья от государства получат 296 молодых семей
Исключить из фида:  0
Загрузка...