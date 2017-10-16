В Нижнеудинском районе риелтор продавала несуществующие дома и участки

Источник: Байкал Инфо
16/10/2017 - 16:36

В Иркутской области осудили женщину, которая продавала несуществующую недвижимость. Как 16 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, от действий женщины-риелтора пострадали два агентства недвижимости. Следствием установлено, что летом 2016 года злоумышленница, изготовив поддельные документы на около 20 несуществующих земельных участков и жилых домов, оформила их в собственность на подставных лиц, после чего продала риелторским агентствам. Ущерб от ее действий составил около 1 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и частью 2 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), направлено в Нижнеудинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Деньги, Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутская область, Криминал, Недвижимость, Нижнеудинский район
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