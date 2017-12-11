В Нижнеудинском районе открылась ледовая переправа через реку Уду

В Нижнеудинском районе открыли ледовую переправу через реку Уду в деревне Казачья Бадарановка на 40 км дороги Нижнеудинск – Боровинок – Чуна. Как 11 декабря 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, эта переправа предназначена для того, чтобы по ней из Нижнеудинска проезжали автомобили скорой медицинской помощи к жителям ближайших населенных пунктов, а также доставлялись продукты питания и почты. Переправа предназначена для круглосуточного движения транспортных средств массой до 5 тонн с интервалом в 100 метров и скоростью, не превышающей 15 километров в час.

Контрольные замеры, произведённые инспекторами государственной инспекции по маломерным судам, показали, что толщина льда в месте переправы соответствует предъявляемым требованиям, и движение по ней будет безопасно. Проезжая часть ледовой дороги обнесена ограничительными вешками, выезды оборудованы закрывающимися шлагбаумами, на подъездах к переправе размещены знаки с указанием требуемой массы и скорости транспортных средств, а также минимальной дистанции между ними.

По словам главного государственного инспектора Иркутской области по маломерным судам Дмитрия Миронова, при движении по переправе следует обращать особое внимание на соблюдение правил личной безопасности: при выезде на лед рекомендовано отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и приоткрыть боковые двери. Категорически запрещено превышение допустимой нагрузки на лед и скоростного режима.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.