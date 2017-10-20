В Нижнеудинском районе на пожаре погибли три человека

Три человека погибли во время пожара в селе Худоелань Нижнеудинского района. Как сообщает 20 октября 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, ночью загорелся одноэтажный частный жилой дом, в котором находилось четыре человека. В итоге 66-летняя хозяйка проснулась от запаха дыма, попыталась разбудить спящих родственников, но не смогла и выбежала на улицу. Дом сгорел полностью. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили обгоревшие останки трех человек – двух женщин 56-ти и 26-ти лет и одного мужчины 34 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается причина пожара.