В Нижнеудинском районе на пожаре погибли три человека

Источник: Байкал Инфо
20/10/2017 - 16:49

Три человека погибли во время пожара в селе Худоелань Нижнеудинского района. Как сообщает 20 октября 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, ночью загорелся одноэтажный частный жилой дом, в котором находилось четыре человека. В итоге 66-летняя хозяйка проснулась от запаха дыма, попыталась разбудить спящих родственников, но не смогла и выбежала на улицу. Дом сгорел полностью. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили обгоревшие останки трех человек – двух женщин 56-ти и 26-ти лет и одного мужчины 34 лет. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается причина пожара.

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Пожары, Нижнеудинский район
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