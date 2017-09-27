В Нижнеудинске задержали банду, которая выращивали и продавали коноплю

В Нижнеудинске задержали группу наркодилеров, которые наладили канал поставки в Иркутскую область высококачественных семян марихуаны для выращивания и продажи. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, сыщики обнаружили место выращивания запрещённых растений, которое располагалось в одной из квартир, а также коноплю, засеянную во дворе частного дома. Из незаконного оборота изъято более двух десятков кустов каннабиса и почти полсотни уже расфасованных пакетов, содержащих незаконные вещества. Кроме того, из нелегального оборота изъяли крупную партию синтетических наркотиков, которая составила около 250 разовых доз.

По ходатайству следственных органов отдела МВД России по Нижнеудинскому району 30-летнему организатору преступного бизнеса и его троим подельникам, по решению суда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Её санкция влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.