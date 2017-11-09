В Нижнеудинске возбуждено уголовное дело на подростка по факту вымогательства

В Нижнеудинске возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) в отношении 15-летнего подростка, который вымогал у сверстника 2 тыс. рублей. Об этом 9 ноября 2017 года сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

По данным пресс-службы, вечером 4 октября около одной из школ города подозреваемый избил своего знакомого, требую отдать деньги. Злоумышленником оказался учащийся школы, воспитываемый в полной семье. Ранее на учёте в полиции подросток не состоял, семья характеризуется положительно.